Все оттенки черного. Почему бойкот Олимпиады — самоубийство

Все новостные ленты и опросы показывают: абсолютное большинство россиян — за бойкот Игр в Пхёнчхане. И это намного опаснее, чем сами вчерашние санкции МОК.

В истории российского спорта было немало чёрных дней. Футбольная сборная вылетала с чемпионатов мира и пропускала от Украины усилиями Филимонова, хоккеисты бывали биты в Ванкувере канадцами 3:7. Но то, что произошло вчера, заслуживает звания самого тёмного оттенка чёрного. Вчера Россия потеряла, по крайней мере на один цикл, Олимпийские игры.

Но страшно далеко не это. Пугает реакция в СМИ и соцсетях и ужасающий размах поддержки призывов бойкотировать Олимпиаду. Который может создать у спортивного и политического руководства иллюзию, что отказ ехать в Пхёнчхан — это правильно.

В своё время заместитель председателя Госкомпорта СССР Анатолий Колесов так вспоминал голосование по бойкоту Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе:

— После слов Грамова (председателя Госкомспорта СССР. — Прим. Лайфа) "Кто за то, чтобы не участвовать в Играх?" я посмотрел в зал — все подняли руки, но опустили лица. Мы ощущали себя преступниками. В первую очередь перед спортсменами, которые здоровье положили на то, чтобы отобраться на эту Олимпиаду. В любительском спорте нет ничего выше Олимпиады, а мы отняли её у этих молодых людей. Целое поколение спортсменов тогда погибло. У многих сломалась судьба.

На нашем сайте в опросе в момент написания этой заметки приняли участие почти 7000 человек, и 82% проголосовали за то, что Россия должна бойкотировать Игры. К этому же призывали депутаты и спортсмены (что важно, бывшие) на набивших уже сотни оскомин телешоу.

Россия и так на краю пропасти. Бойкот Олимпиады — это прыжок в неё без парашюта. Выжить никакой "Дюшес" не поможет.

Пользователи нашего сайта реагировали на вчерашние новости не менее живо.

Уважаемые Антон, Сергей, Артур и тысячи соотечественников! Для того чтобы говорить о бойкоте предметно, нужно чётко осознавать альтернативу. Давайте широкими мазками нарисуем картинку того, что будет происходить после демарша России.

Итак, 12 декабря на Олимпийском собрании российские спортсмены в едином порыве говорят: "Мы отказываемся унижаться и хотим ехать в Корею только под своим флагом". На первый день МОК выражает озабоченность, через несколько месяцев накладывает в соответствии со всеми юридическими нормами (введёнными как раз после 1980 и 1984 гг.) на Россию дисквалификацию на несколько последующих Олимпиад. Параллельно запуская маховик дальнейших заседаний, комиссий и прочих докладов. Где-то в Калифорнии просыпается Григорий Родченков и находит ещё пару своих дневников (а он, поверьте, ещё может найти много чего), и не исключено, что не он один. Ну, а при желании МОК может ещё и надавить на спортивные федерации, и многие из них лишат россиян возможности выступать на каких-либо международных соревнованиях.

Чем можем ответить мы? Есть ли в отсутствие олимпийской перспективы смысл существовать российскому спорту? Опыт лёгкой атлетики показывает — спортсмен хочет выступать. Неважно, под каким флагом. Хоть с Весёлым Роджером на груди. Главное — содержание, а не форма, будь она нейтральная или российская. Содержание — в конкуренции, борьбе до последней секунды и метра дистанции, проявлении воли, вкусе победы.

Никакие сборные Китая и Индии к нам не поедут — на дворе не 1984 год. Всё, что могут наши чиновники подсунуть российским спортсменам, — междусобойчик на базе в Новогорске со сборными Абхазии и Южной Осетии. Причём мы ведь через это уже проходили. Во время Олимпиады в Рио наши легкоатлеты проводили собственные старты. Хоть кто-то из наших громогласных депутатов съездил туда, поддержал легкоатлетов? Много ли было людей на трибунах? Может быть, в тренды YouTube вышла трансляция сего мероприятия с двух камер?

Нужен нам, в конце концов, железный занавес?

Надо спокойно признать, что пока у России недостаточно мускулов. Конечно, надо их накачивать: подавать в суды спортивные, подать наконец в суд на Родченкова в США, чего подозрительно не делается многие месяцы и годы.

Позиция России по всему скандалу в принципе не очень понятна. Виталий Мутко говорит, что верить ни одному слову Григория Родченкова нельзя, при этом Следственный комитет находит доказательства его манипуляций с допинг-пробами. Так допинг всё-таки был, но никто о нём не знал? Или допинга не было вообще? Тогда за что вчера извинялся перед МОК Александр Жуков? Последнее событие, кстати, является очень важным поворотом — и шансом оттащить российский спорт от пропасти. Других конкретных механизмов в данный конкретный момент просто нет. Особенно если извиняться всё-таки было за что.

Пока умения лоббировать нам не хватает, надо спокойно, с юридическим тактом и тщательностью следовать рекомендациям МОК. При возможности — жертвуя фигурами. И имя одной из них после вчерашних санкций очевидно.

Что же до решения об участии в Олимпиаде или бойкоте — его должны принимать спортсмены и только они. Если чиновники уже один раз своими действиями (или бездействием) довели ситуацию до нынешней, то уж точно не им придумывать за пострадавших, как реагировать.