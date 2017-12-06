"Надо ехать!" Реакция спортсменов на отстранение сборной России от Олимпиады

Участники, победители и призёры Игр в Рио-де-Жанейро поддержали спортсменов-зимников и пожелали во что бы то ни стало бороться до победного конца.

После вчерашнего сенсационного заявления президента МОК Томаса Баха весь российский спорт будто парализовало. ОКР дисквалифицирован, а олимпийская сборная России отстранена от участия в Играх. Правда, с оговоркой... Избранные атлеты из нашей страны, если захотят, всё-таки смогут приехать в Пхёнчхан, но без флага, гимна и национального достоинства.

Убийственный вердикт в Лозанне был вынесен около десяти вечера по московскому времени, но решение МОК обсуждается до сих пор.

"Надо бойкотировать Олимпиаду", — считают одни. "Нет, нужно ехать и побеждать", — заявляют другие.

Однако острее всего на новость отреагировали спортсмены-летники, которые пережили подобный кошмар накануне Игр в Рио и не понаслышке знают, что такое оказаться "на волоске".

Алла Шишкина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заявила, что уверена в "чистоте" российских спортсменов: "Вчерашние новости повергли всех в шок! Но не стоит опускать руки и сдаваться, я уверена, что наши спортсмены и все, кто причастен к спорту, подготовке команд к Олимпиаде, сделают всё возможное, чтобы вернуть репутацию России как страны, которая выигрывает без запрещённых приёмов. Друзья, поверьте моему опыту: так, как проверяют нас, не проверяют никого. Я уверена в чистоте наших атлетов!"

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, несмотря на рождение дочки, следит за последними новостями в мире спорта и, конечно, не смогла остаться в стороне. Спортсменка опубликовала на своей страничке в соцсети российский триколор и написала следующие слова поддержки:

"Просто нет слов... безумно жаль наших коллег-спортсменов! Ребята, мы с вами!!!"

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов назвал решение МОК мерзостью и заявил, что российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом и завоевать медали:

"МОК запретил нашим спортсменам выступать на Олимпиаде под российским флагом. Мерзость и подлость такого решения не поддаются описанию. Но я о другом хочу сказать. Российские спортсмены обязательно должны ехать на Олимпийские игры! Не нужно слушать визг дураков, призывающих отказаться от участия, бойкотировать, сделать свои альтернативные соревнования и прочий бред! Назло врагам, стиснув зубы, нужно ехать и завоёвывать свои медали. Это станет лучшим проявлением патриотизма, уважения к своему национальному флагу и любви к Родине".

Девушка Романа, бронзовый призёр Игр в Рио по фехтованию Виолетта Колобова придерживается такого же мнения:

"Не сдавайтесь! Боритесь до самого конца! Нужно ехать и побеждать, несмотря ни на что!"

Олимпийская чемпионка Рио, художественная гимнастка Маргарита Мамун призналась, что не может сдержать гнева:

"Распирает от злости, как много хочется сказать и хоть чем-нибудь помочь спортсменам!"

#noRUSSIAnoGames Распирает от злости, как много хочется сказать и хоть чем-нибудь помочь спортсменам! Публикация от MARGARITA MAMUN (@ritamamun) Дек 5 2017 в 11:22 PST

Однако ближе всех к сердцу новости из Лозанны приняла пловчиха Юлия Ефимова, которой самой было суждено пройти все круги ада, чтобы отстоять своё право выступить на Олимпиаде в Бразилии летом 2016 года.

"Опять слёзы на глазах. За что? — написала на своей страничке в "Инстаграме" двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Рио. — Можно много что написать.. но я просто пожелаю всем спортсменам стойкости и терпения! И бороться! Бороться до самого конца!"

Опять слёзы на глазах... За что? Можно много, что написать.. но я просто пожелаю всем спортсменам стойкости и терпения! И бороться! Бороться до самого конца! Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Дек 5 2017 в 1:12 PST

Чемпионка мира по современному пятиборью, участница Игр в Рио Гульназ Губайдуллина припомнила МОК слова барона Пьера де Кубертена:

"Основатель современного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен всегда придерживался правила о том, что спорт не политика, это сражение лучших профессиональных атлетов. А что сегодня? Сегодня спортсменов лишают жизни!!! Хочется кричать и плакать, так нельзя, за что? Почему страдают те, кто не виноват? Я очень надеюсь на то,что всё это закончится и никогда не повторится".

Двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка Алия Мустафина, узнав последние новости, задалась вопросом: где честный спорт?

"Знаете, как говорят, справедливость восторжествует! И я надеюсь, что те, кто правят всем этим беспределом, получат бумерангом в миллион раз сильнее. Честный спорт? Где? Уважаемые, во что вы превратили спорт? Очевидно, что понимание всей ценности этого слова отсутствует..."

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, недавно признавшаяся, что она патриот до мозга костей, опубликовала на своей страничке в "Инстаграме" разбитые сердца и призналась, что ей обидно за страну:

"Ужасное решение... Не верится, обидно за спортсменов, за страну".

❤️ ужасное решение .. не верится , обидно за спортсменов , за страну.. Публикация от Svetlana Kuznetsova (@svetlanak27) Дек 5 2017 в 10:54 PST

Конечно, не могли не высказаться о приговоре сборной России и спортсмены, завоевавшие медали на Олимпиаде в Сочи. Так, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков призвали своих товарищей не отчаиваться и не отказываться от мечты победить на Играх.

"Нам грустно за всех невинных спортсменов, которые не смогут соревноваться под флагом своей страны на Олимпийских играх 2018 года. Мы верим в вас, не отказывайтесь от своих мечтаний".