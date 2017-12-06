Стало известно, о чём говорила фигуристка Медведева на заседании МОК

"Р-Спорт" приводит слова 18-летней российской спортсменки на вчерашнем слушании в Лозанне.

— Хочу сказать спасибо за предоставленную возможность обратиться к вам от лица всех российских спортсменов, — начала Евгения Медведева. — Я до последнего не хотела обращать внимания на все негативные новости, которые писали о российском спорте. Мне казалось, что нам, чистым спортсменам, не стоит ни о чём волноваться. Если кто-то и нарушил антидопинговые правила, то мы точно не имеем к этому никакого отношения.

— Для меня Олимпиада в Пхёнчхане должна стать первым шансом окунуться в эту уникальную атмосферу соревнований такого масштаба. Не понимаю, почему я и остальные члены сборной России должны лишаться такого шанса. И я не смогу принять вариант выступления на Олимпиаде без российского флага. Я очень горжусь своей страной, и для меня честь представлять Россию на Играх. Это то, что даёт мне силы и вдохновляет на выступления, — заключила спортсменка.

Напомним, что вчера МОК разрешил выступать россиянам на Олимпиаде в Пхёнчхане только под нейтральным флагом. Виталию Мутко запретили посещать Игры пожизненно.