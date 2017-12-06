Чемпион ОИ: Нужно ехать в Пхёнчхан, пахать и отстаивать честь России

Двукратный триумфатор Олимпийских игр (1984, 1988) и прославленный советский биатлонист Дмитрий Васильев прокомментировал скандальное решение МОК о недопуске сборной России на Игры-2018.

Васильев уверен, что на Олимпиаду в Пхёнчхан, пусть и под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета (МОК), нашим спортсменам ехать надо. При этом бывший биатлонист отметил, что организация ждёт от России опрометчивых решений, которые позже использует против нас.

— Вчера в МОК приняли провокационное решение, я его по-другому не воспринимаю, и сейчас ждут от нас какого-то демарша или бойкота. Уверен, что этого делать ни в коем случае нельзя. Надо действовать нестандартно и всех удивить, — сказал Васильев. — Естественно, на Игры ехать нужно, но прежде следует спросить всех спортсменов. К сожалению, мы имеем горький опыт, когда в 1984 атлетов никто не спросил, за них приняли решение самостоятельно и бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе. Сейчас необходимо дать нашим атлетам возможность высказаться. Возможно, в знак солидарности и патриотизма кто-то не захочет ехать в Пхёнчхан, и это достойная позиция. Но ни в коем случае нельзя осуждать тех, кто хочет поехать. Это хорошая возможность показать себя в тяжёлых условиях, выиграть медали и по-своему ответить на беспредел со стороны западного истеблишмента.

Также Васильев прокомментировал послабления МОК для российских спортсменов — напомним, на закрытии Игр-2018 нашим атлетам разрешено пройти с национальным флагом России.

— Всё это игры. В МОК как бы говорят: "Видите, мы не захлопываем перед вами дверь, а оставляем её приоткрытой". Однако всё это выглядит как издёвка. Но необходимо проанализировать ситуацию и действовать спокойно, — отметил бывший спортсмен. — Нас давно уже просчитали! Мы же не обращаемся ни в какие суды, не защищаем своих спортсменов, так что с нами можно творить что угодно, и они в МОК это давно поняли. Но если бы мы заняли более активную позицию и обращались в международные суды, в которых очень мощная правовая система, совершенно очевидно, что мы бы выиграли. Будь мы порасторопнее — и вчера в отношении нас не приняли бы такого решения.

— Нужно разговаривать с ними их же языком — языком права: таскать их в суды и требовать объяснений. Мы настолько мягкотело себя вели, что у них уже выработался иммунитет. В МОК чётко понимали, что, кроме как охать, мы делать ничего не будем. Мы понесли колоссальные репутационные потери, и хватит уже заниматься болтовнёй, нужны действия! Надо, наконец, засучить рукава и начинать пахать, побеждать в Корее и отстаивать честь России.