Исинбаева: После Олимпиады-2018 допинговая эпопея завершится как страшный сон

— Для меня это решение не было шокирующим. Когда я только узнала об этом решении, то была в негодовании и жутком расстройстве. Переспав ночь и поразмыслив над всем, пришла к выводам. Во-первых, наших спортсменов допускают до участия в Играх в статусе "Олимпийский спортсмен из России". Это уже положительный момент. Они не нейтральные, они из России, и об этом будет говориться везде. Мне такую возможность ИААФ в прошлом году не дала, — написала наша прославленная прыгунья с шестом Елена Исинбаева на своей странице в "Инстаграме".
— Во-вторых, то, что придётся выступать под флагом МОК и без гимна России, очень печально, — отметила Исинбаева. — На закрытии Олимпиады все наши победители и призёры смогут иметь возможность одеть олимпийскую экипировку и пронести свой триколор с гордо поднятой головой.
— В-третьих, и главное, что вся эта допинговая эпопея вокруг нашей страны завершится как страшный сон в момент закрытия ОИ при уважительном исполнении всех рекомендаций МОК. В ваших руках, дорогие спортсмены, потенциальные победители Игры-2018, прекратить этот ужас и доказать всему миру, что вы лучшие! Время есть и шансы тоже, — заключила Исинбаева.
Дорогие спортсмены, тренеры, болельщики и друзья! Хотела бы выразить своё мнение по поводу решения МОК вынесенное вчера. Шокирующим для меня решение не было, так же как и для многих из вас, но хотелось бы выделить те ложки мёда в бочке дёгтя, которые, на мой взгляд, являются ключевыми во всей этой ситуации. Вчера, когда я только узнала о решении, была в негодовании и жутком расстройстве, но переспав ночь и поразмыслив над всем пришла к выводам. Во-первых, то что наших спортсменов допускают до участия в ОИ в статусе "Олимпийский спортсмен из РОССИИ", уже положительный момент, они не нейтральные, они из РОССИИ и об этом будет говориться везде: в момент представления спортсменов, в момент награждения, на пресс-конференциях и т.д., все будут знать какую страну они будут представлять. Мне такую возможность ИААФ в прошлом году не дали. Во-вторых, то что придётся выступать под флагом МОК и без гимна России, очень печально, но если смотреть немного дальше и глубже, то в момент закрытия ОИ все наши победители и призёры, будут иметь возможность одеть олимпийскую экипировку и пронести свой триколор с гордо поднятой головой. В-третьих, и главное, что вся эта допинговая эпопея вокруг нашей страны завершится как страшных сон в момент закрытия ОИ при уважительном исполнении всех рекомендаций МОК. Я считаю, это главное, что наконец-то всё закончится. Наши спортсмены начнут спокойно, целенаправленно тренироваться и выступать за РОССИЮ! Нельзя сейчас сдаваться и всех вокруг ругать. Да, ситуация очень сложная, несправедливая, но на мой взгляд приемлемая, во имя будущих молодых спортсменов готовящихся к следующим ОИ 2020 в Токио. В ваших руках дорогие спортсмены, потенциальные победители ОИ 2018, прекратить этот ужас и доказать всему миру что вы лучшие! Всех наших звёзд дисквалифицированных по итогам комиссии Освальда, призываю бороться и отстаивать свои права в судах. Время есть и шансы тоже!!! Это моё мнение, как человека прошедшего через данную ситуации и пережившую её.
Напомним, что вчера на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение допустить российских спортсменов к участию в Играх под нейтральным флагом в статусе "Олимпийский спортсмен из России" (OAR).
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