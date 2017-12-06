Исинбаева: После Олимпиады-2018 допинговая эпопея завершится как страшный сон

Двукратная олимпийская чемпионка не осталась в стороне и тоже высказалась об отстранении сборной России от Олимпийских игр в Корее.

— Для меня это решение не было шокирующим. Когда я только узнала об этом решении, то была в негодовании и жутком расстройстве. Переспав ночь и поразмыслив над всем, пришла к выводам. Во-первых, наших спортсменов допускают до участия в Играх в статусе "Олимпийский спортсмен из России". Это уже положительный момент. Они не нейтральные, они из России, и об этом будет говориться везде. Мне такую возможность ИААФ в прошлом году не дала, — написала наша прославленная прыгунья с шестом Елена Исинбаева на своей странице в "Инстаграме".

— Во-вторых, то, что придётся выступать под флагом МОК и без гимна России, очень печально, — отметила Исинбаева. — На закрытии Олимпиады все наши победители и призёры смогут иметь возможность одеть олимпийскую экипировку и пронести свой триколор с гордо поднятой головой.

— В-третьих, и главное, что вся эта допинговая эпопея вокруг нашей страны завершится как страшный сон в момент закрытия ОИ при уважительном исполнении всех рекомендаций МОК. В ваших руках, дорогие спортсмены, потенциальные победители Игры-2018, прекратить этот ужас и доказать всему миру, что вы лучшие! Время есть и шансы тоже, — заключила Исинбаева.

Напомним, что вчера на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение допустить российских спортсменов к участию в Играх под нейтральным флагом в статусе "Олимпийский спортсмен из России" (OAR).