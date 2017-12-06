Неймара забросали деньгами в матче Лиги чемпионов

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Неймара забросали деньгами в матче Лиги чемпионов

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Фото: © REUTERS / Michaela Rehle

Журналистка издания Esporte Interativo опубликовала на своей странице в "Твиттере" фотографию с денежными купюрами номиналом в €500 с изображением Неймара.

Как оказалось, таким образом болельщики "Баварии" посмеялись над лидером ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром. Ведь трансфер 25-летнего форварда из "Барселоны" в парижский клуб стал самым дорогим в истории мирового футбола.

Напомним, что ПСЖ уступил "Баварии" со счётом 1:3 в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Пари Сен-Жермен" и "Бавария" вышли в плей-офф с первого и второго места в группе соответственно.

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