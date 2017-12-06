Неймара забросали деньгами в матче Лиги чемпионов

Журналистка издания Esporte Interativo опубликовала на своей странице в "Твиттере" фотографию с денежными купюрами номиналом в €500 с изображением Неймара.

Как оказалось, таким образом болельщики "Баварии" посмеялись над лидером ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром. Ведь трансфер 25-летнего форварда из "Барселоны" в парижский клуб стал самым дорогим в истории мирового футбола.

Quem quer dinheiro? Neymar foi hostilizado pela torcida do Bayern na Allianz Arena em Munique. Jogaram notas falsas c o rosto dele pic.twitter.com/MrPuxiJUNN — snap:IsabelaPagliari (@isabelapagliari) 6 декабря 2017 г.

Напомним, что ПСЖ уступил "Баварии" со счётом 1:3 в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Пари Сен-Жермен" и "Бавария" вышли в плей-офф с первого и второго места в группе соответственно.