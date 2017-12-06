22 российских спортсмена подали совместный иск в CAS

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22 российских спортсмена подали совместный иск в CAS

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Информация о подаче заявления появилась сегодня на официальном сайте Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Все спортсмены оспаривают дисквалификацию МОК, которая была наложена в связи с выводами комиссии Освальда.

Полный список выглядит следующим образом: бобслеисты Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин и Ольга Стульнева, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова и Сергей Чудинов, биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

<p>Фото: © tas-cas.org</p>

Все спортсмены попросили вынести решение в ускоренном порядке до начала Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Игры стартуют 9 февраля.

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