"Спартак" проиграл "Ливерпулю" в Юношеской лиге УЕФА

Молодёжный состав московского "Спартака" уступил "Ливерпулю" в матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА со счётом 0:2. Голами отметились Кёртис Джонс и Джордж Джонстон.
Красно-белые заняли второе место в группе, английский клуб — первый. Таким образом, обе команды вышли в плей-офф турнира.
Отметим, что матч основных команд состоится также сегодня и начнётся в 22:45 по московскому времени. А тем временем фанаты "Спартака", прибывшие в Ливерпуль, уже успели украсить памятник "Битлз" красно-белыми шарфами.
Юношеская лига УЕФА. 6-й тур.
"Ливерпуль" — "Спартак" — 2:0.
Голы: Джонс (13', 1:0), Джонстон (32', 2:0).
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