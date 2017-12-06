Роднина: Если вся Россия выступит против поездки на ОИ, спортсмены не обидятся

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном участии России в зимних Олимпийских играх под нейтральным флагом.

В разговоре с телеканалом RT легендарная фигуристка отметила, что в решении вопроса поездки российских атлетов на Игры-2018 должна участвовать вся страна.

— У наших спортсменов есть право поехать в Южную Корею. Вопрос, как мы этим правом воспользуемся. Сейчас идёт много разговоров на эту тему, кто-то призывает бойкотировать Игры. Я могу сказать только одно: 12 декабря соберётся совет олимпийцев, на котором будет принято решение, — сказала Ирина Роднина. — Если мы наделим ребят правом поехать на Олимпиаду, они должны понимать, чью честь защищают и за кого выступают. Если же вся страна скажет, что мы не должны принимать в этом участие, то и обиды у спортсменов будет меньше.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Чемпион ОИ: Нужно ехать в Пхёнчхан, пахать и отстаивать честь России