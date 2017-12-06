Российские гандболистки одержали драматичную победу в матче чемпионата мира

Подопечные Евгения Трефилова с трудом справились с сопротивлением сборной Японии — 29:28.

Вплоть до последних минут второй половины азиатки бились с нашими на равных, и в отрыв не помогали уходить даже эмоциональные тайм-ауты российского тренера, оравшего девушкам "не стоять с открытым ртом" и "работать руками".

За пять минут до конца россиянки вели три мяча, однако вскоре остались в меньшинстве. Отставание японок сократилось до минимума, и только самоотверженная защита на последних секундах позволила нашим удержать победный счёт.

Россиянки лидируют в группе С, продолжая идти без потерь очков после четырёх туров.