Букмекеры уверены в поражении "Спартака" в Ливерпуле

В победу красно-белых и выход в плей-офф Лиги чемпионов не верит практически никто.

Коэффициенты российских букмекерских контор на победу "Спартака" варьируются в районе 11–12, на победу "Ливерпуля" — 1,20–1,25. Ничья оценивается с множителем 7–8.

Английские букмекеры оценивают шансы россиян ещё ниже: там коэффициент на то, что сегодня вечером выиграет "Спартак", составляет около 13.

Напомним, что красно-белые встречались с англичанами пять раз: в 1992 году в 1/8 финала Кубка кубков победили и дома (4:2), и на выезде (2:0).

В 2002 году команда Олега Романцева снова встретилась с мерсисайдцами в групповом раунде Лиги чемпионов, но тогда противостояние оказалось провальным для москвичей — 0:5 в гостях и 1:3 дома.

Последний матч прошёл в сентябре, и тогда "Спартак" ценой неимоверных усилий и травм удержал ничью — 1:1.

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