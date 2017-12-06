Путин: Мы не будем мешать участию россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом

— Мы дали повод для создания такой ситуации. И им воспользовались, скажем так, не совсем честно. В выводах комиссий МОК признано, что государственной системы допинга в России не было. Тогда почему наказывается вся страна? Не совсем понятно. Тем более что все выводы основываются на показаниях одного человека.

При этом мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим спортсменам принимать участие в Играх, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве, — заявил президент России во время общения с рабочими Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.

Накануне вечером исполком МОК объявил о дисквалификации Олимпийского комитета России. В Играх в Пхёнчхане российские спортсмены смогут принять участие только под флагом МОК, в официальных документах они будут называться олимпийскими спортсменами из России.