Овечкин опроверг слова о необходимости пропустить Олимпиаду

32-летний хоккеист национальной сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин высказался о возможности поехать на Игры в Пхёнчхан в статусе нейтрального спортсмена.

В разговоре с РИА "Новости" Ови опроверг приписанную ему рядом СМИ фразу об "унизительном выступлении на Играх под нейтральным флагом". Форвард отметил, что необходимо поехать в Южную Корею.

— Сегодня в ряде СМИ от моего имени был опубликован комментарий относительно решения исполкома МОК. Он не соответствует действительности, я таких заявлений не делал, — заявил хоккеист. — Считаю, что спорт превыше всех амбиций, превыше всего. Участвовать в Играх нужно.

Напомним, ОИ-2018 стартуют в Пхёнчхане 9 февраля.