Овечкин опроверг слова о необходимости пропустить Олимпиаду

В разговоре с РИА "Новости" Ови опроверг приписанную ему рядом СМИ фразу об "унизительном выступлении на Играх под нейтральным флагом". Форвард отметил, что необходимо поехать в Южную Корею.
— Сегодня в ряде СМИ от моего имени был опубликован комментарий относительно решения исполкома МОК. Он не соответствует действительности, я таких заявлений не делал, — заявил хоккеист. — Считаю, что спорт превыше всех амбиций, превыше всего. Участвовать в Играх нужно.
Напомним, ОИ-2018 стартуют в Пхёнчхане 9 февраля.
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