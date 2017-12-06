СКА выиграл у "Ак Барса" в битве тренеров сборной России

В противостоянии двух тренеров сборной России — бывшего (Зинэтулы Билялетдинова) и нынешнего (Олега Знарка) — победу в овертайме одержал последний (3:2).

Помимо того, что противостояние "барсов" и армейцев было битвой двух прославленных специалистов, встречались между собой два главных претендента на Кубок Гагарина, лидеры Западной и Восточной конференций. Заметим, что на главном старте четырёхлетия — Олимпиаде — Знарок, видимо, будет тренировать не Россию, а сборную олимпийских атлетов.

СКА начал уверенно, а Казань выбрала игру на контратаках. Однако попытки отдать петербуржцам территорию, как правило, заканчиваются одним и тем же — шайбой в своих воротах.

Первую вратарь хозяев Гарипов вынимал уже через 200 секунд после начала. В нужном месте в нужное время оказался Вадим Шипачёв, которому отдал передачу другой "возвращенец" СКА Патрик Торесен.

Петербуржцы продолжали давить и во втором периоде и по делу забросили вторую — настырным у чужих ворот оказался Плотников.

Но далее "Ак Барс" чудесно преобразился — благодаря глупому нарушению численного состава у СКА. Его быстро реализовал Ткачёв, а после этого команда Знарка, что с ней происходит крайне редко, поплыла. И тут же пропустила ещё один гол. Завершил погоню Ландер.

Далее казанцы снова закрылись, и третью 20-минутку команды сухо довели до овертайма, хотя у гостей было трёхкратное преимущество по броскам в створ.

А в нём СКА всё же дожал своих главных конкурентов с Востока: красивый проход на пустой площадке (дополнительное время играется в формате "3 на 3") удался Патрику Хёрсли.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Ак Барс" — СКА — 2:3ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)