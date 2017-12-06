Глава МОК Бах прокомментировал заявление Путина об участии России в Олимпиаде

Президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в Лозанне заявил, что "принял к сведению" слова президента России Владимира Путина о том, что государство не будет мешать российским спортсменам ехать в Пхёнчхан в нейтральном статусе.

— Могу лишь повториться: я не обсуждал с Путиным ничего ни до решения, ни после. Сегодня я принял к сведению его заявление в СМИ. Российская делегация проинформировала меня вчера, что 12 декабря состоится совещание с участием спортсменов и руководителей. Надеюсь, что чистые российские атлеты воспользуются возможностью и будут выступать на Играх-2018. Они станут посланниками чистого будущего российского спорта, — заявил Бах журналистам.

Также функционер ушёл от вопроса о том, увязана ли отмена дисквалификации Олимпийского комитета России с возвращением медалей российскими призёрами Сочи:

— Любой спортсмен может подать апелляцию, это право неизменно. В решении исполкома говорится о достойном принятии санкций, наложенных МОК. В таком случае Россия может быть восстановлена.

По словам Баха, принятие условий МОК "может подвести черту под данным неприятным эпизодом в истории спорта".

Напомним, вчера исполком Международного олимпийского комитета объявил о том, что сборной России не будет на Олимпиаде в Пхёнчхане. Россияне могут быть представлены как "олимпийские спортсмены из России". Кроме того, ни один представитель Министерства спорта не будет аккредитован на Игры, а его бывший руководитель Виталий Мутко пожизненно отстранён от мероприятий МОК.