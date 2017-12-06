Спартаковцы "привезли" пенальти на 3-й минуте матча с "Ливерпулем" — видео

Всего через несколько десятков секунд после стартового свистка Георгий Джикия придержал в штрафной египтянина Мохамеда Салаха. Польский арбитр Шимон Марциняк указал на "точку", а лучший защитник красно-белых получил жёлтую.
Salah draws the penalty within 3 minutes and Coutinho slots it in #LiverpoolSpartak #LIVSPA #LFC pic.twitter.com/3NdIxBsgBo— Jonah Takalua (@Destaquito2) 6 декабря 2017 г.
Пенальти реализовал Филиппе Коутинью.
Напомним, "Спартаку" для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужна победа.
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