Спартаковцы "привезли" пенальти на 3-й минуте матча с "Ливерпулем" — видео

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Спартаковцы "привезли" пенальти на 3-й минуте матча с "Ливерпулем" — видео

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Фото: © Reuters/Carl Recine

Всего через несколько десятков секунд после стартового свистка Георгий Джикия придержал в штрафной египтянина Мохамеда Салаха. Польский арбитр Шимон Марциняк указал на "точку", а лучший защитник красно-белых получил жёлтую.

Пенальти реализовал Филиппе Коутинью.

Напомним, "Спартаку" для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужна победа.

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