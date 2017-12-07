Ливерпульская мясорубка. "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов после поражения 0:7

В матче 6-го тура группы Е, который ярко показал разницу в классе между европейским и нашим футболом, чемпионы страны потерпели самое крупное поражение за всю историю России на международной арене — 0:7.

За несколько часов до матча матч "Ливерпуль" — "Спартак" казался главной битвой года для красно-белых. Да, шансов было очень мало, но верить в победу или по крайней мере достойное выступление никто не запрещал. Тем более что защита мерсисайдцев никогда не отличалась надёжностью.

Клопп выпустил в основе всех лучших, кроме капитана Хендерсона. Вышла и страшная атакующая четвёрка "Ливерпуля" — "новые Beatles": Фирмино, Салах, Мане, Коутинью. С учётом потери Дмитрия Комбарова и перевода Джикии на левый фланг сдержать этих ребят не представлялось возможным. В центре обороны против них играли Боккетти и Таски, которые выходили вместе всего три раза в сезоне.

Однако первым "привёз" гол в ворота Селихова именно Джикия. Может быть, сказалась непривычная позиция на поле, может быть — давление трибун, но лучший спартаковский защитник уже на третьей минуте не удержался и не в самой опасной ситуации схватился за Салаха в собственной штрафной. Польский арбитр подержать интригу в матче не захотел и указал на "точку", имея на то полное право. Коутинью легко развёл Селихова и мяч по углам.

Остаётся надеяться, что на чемпионате мира Джикия будет играть против Салаха более аккуратно.

Ну а дальше наступило то, что в боксе называют состоянием грогги. "Спартак" был как будто оглушён, не слыша даже собственных фанатов, легко перекрикивавших полный "Энфилд". Уже на 14-й и 19-й минутах влетели ещё два мяча. Ливерпульская четвёрка, возможно, лучшая на данный момент в Европе, была просто неудержима.

⚽️ Champions League: Liverpool vs Spartak Moscow | Roberto Firmino (GOAL) 19' pic.twitter.com/lQozO4FX2A — CY Enterprise (@CY_Enterprise) 6 декабря 2017 г.

В такой ситуации всегда встаёт вопрос — есть ли на поле лидер? По всей логике, им должен был стать Глушаков. Денис действительно старался исправить положение, прессинговал, боролся. Но в ситуации, когда он убегал вперёд в попытках спасать Отечество, разрушать быстрое контрнаступление англичан было просто некому. Фернандо выглядел так, как будто сходил перед матчем в "Макдоналдс", ну а Боккетти и Таски просто не выдерживали уровня Лиги чемпионов.

Впрочем, даже 3:0 для "Ливерпуля" — не гарантия победы. В прошлой игре группы Е англичане умудрились в Севилье упустить её при таком же счёте после первого тайма, сыграв 3:3. Над этим не преминул посмеяться и экс-футболист мерсисайдцев Джейми Каррагер, написав в соцсетях, что теперь самое время волноваться.

3-0! Now the worry kicks in!!!! — Jamie Carragher (@Carra23) 6 декабря 2017 г.

Но выход из раздевалки тут же ознаменовался для спартаковцев новым унижением — теперь "Ливерпуль" забил два за пять минут. Да ещё как!

Check out this awesome video: Philippe Coutinho Goal HD - Liverpool5-0Spartak Moscow 06.12.2017 https://t.co/tW37eyAHNi — Soccer Is Life (@FootballLive30) 6 декабря 2017 г.

Рассказывать о том, что было дальше, смысла нет. "Ливерпуль" думал о своём дерби с "Эвертоном", "Спартак", видимо, о своём с ЦСКА. И хотел поскорее закончить этот позор. Интереснее было на трибунах, где у спартаковских фанатов попытались отобрать мегафон.

Ну а хозяева, играя в полноги, устроили ещё несколько издевательских каруселей в штрафной Селихова и забили ещё пару мячей — 7:0.

Лигочемпионская кампания для России завершена. Снова ни один клуб не смог пробиться в плей-офф, причём камнем преткновения для нас стали клубы из Швейцарии и Словении. Но сказать, что это означает падение уровня нашей Премьер-лиги, всё же вряд ли будет правильно.

Тем не менее будем объективны — на большее вряд ли могли рассчитывать что спартаковцы без трансферного усиления и опыта таких игр, что армейцы без скамейки и финансовых возможностей. Лига Европы — это наш турнир, и если в 1/16 финала у России будет четыре клуба, это хорошая заявка на участие в решающих стадиях.

Ну а о 0:7 надо просто забыть. Лишь иногда доставая из памяти и показывая всякому, кто будет говорить про подъём российского футбола и его приближение к европейскому уровню.

Лига чемпионов. Группа Е. 6-й тур

Ливерпуль — Спартак — 7:0 (3:0)

Голы: Коутинью, 4 (с пенальти), 14, 50. Фирмино, 19. Мане, 47, 76. Салах, 86.

Марибор — Севилья — 1:1 (1:0)

Турнирное положение:

1. Ливерпуль — 12 очков.

2. Севилья — 9.

3. Спартак — 6.

4. Марибор — 3.