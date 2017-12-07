Роналду побил рекорд ЛЧ, пока "Реал" бил "Боруссию"

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридцы на домашнем поле победили команду из Дортмунда — 3:2.

Сегодня у зрителей "Сантьяго Бернабеу" и всего футбольного Мадрида двойной праздник. Во-первых, "Реал" подарил своим фанатам эффектную победу в матче против "Боруссии". А во-вторых, форвард мадридской команды — 32-летний Криштиану Роналду — в очередной раз вписал собственное имя в историю самого крутого клубного турнира.

Португалец на 12-й минуте поразил ворота немцев и стал единственным футболистом, которому удавалось забить во всех шести турах группового розыгрыша ЛЧ.

Cristiano Ronaldo Goal - Real Madrid vs Dortmund (2-0) - CHAMPIONS LEAGUE 6/12/2017 HD pic.twitter.com/r3mJa3DBag — Waka Prod (@wakaprod) December 6, 2017

Помимо Криштиану голами в стане хозяев отличились нападающий Борха Майораль, который уже на 8-й минуте открыл счёт в матче, и хавбек Лукас Васкес на 81-й минуте.

В "Боруссии" дубль на свой счёт записал Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец при счёте 2:0 отыграл один мяч на последних минутах первого тайма. Второй гол в ворота Кейлора Наваса форвард оформил через три минуты, после свистка на старт второй 45-минутки.

После сегодняшней победы "Реал" с 13 баллами со второй строчки группы H выходит в следующий этап турнира. Лондонский "Тоттенхэм" в параллельном матче победил кипрский АПОЭЛ (3:0) и завершает групповой турнир ЛЧ с 16 очками и лидерством в группе.

Лига чемпионов. 6-й тур. Группа H

Реал — Боруссия — 3:2 (2:1)

Голы: Майораль, 8' (1:0). Роналду, 12' (2:0). Обамейянг, 43' (2:1), 48' (2:2). Васкес, 81' (3:2).

Группа H

1. "Тоттенхэм" — 16 очков.

2. "Реал" — 13.

3. "Боруссия" — 2.

4. АПОЭЛ — 2.

Результаты других матчей дня.

Группа F

Фейерноорд — Наполи — 2:1

Шахтёр — Манчестер Сити — 2:1

Турнирное положение.

1. Манчестер сити — 15

2. Шахтёр — 12

3. Наполи — 6

4. Фейерноорд — 3

Группа G

РБ Лейпциг — Бешикташ — 1:2

Порту — Монако — 5:2

Турнирное положение.

1. Бешикташ — 14

2. Порту — 10

3. РБ Лейпциг — 7

4. Монако — 2