Мутко: Проблемы спортсменов меня волнуют больше, чем моё отстранение от Олимпиад

Заместитель председателя Правительства РФ прокомментировал решение Международного олимпийского комитета, по которому ему пожизненно запрещено посещать и как-либо участвовать в Играх.

— У меня своя собственная оценка всего этого. Но сейчас главное — это сами спортсмены. Я с этой командой готовился к Олимпиаде, каждого из ребят знаю и доверяю им. Их проблемы меня волнуют куда больше, чем моё отстранение от посещения Олимпийских игр, — цитирует Виталия Мутко "Р-Спорт". — На сегодняшний момент важно, чтобы как можно больше россиян смогли поехать на Игры. Они потратили много лет на подготовку. А мы как оказывали, так и будем оказывать им свою помощь.

Напомним, что по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне было вынесено решение допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Также МОК пожизненно отстранил Виталия Мутко от посещения Олимпиад и приостановил членство главы ОКР Александра Жукова.