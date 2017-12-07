В Сети появилось фото новой формы сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018

Изначальный комплект от Nike, в котором должна была выступать наша хоккейная команда на Играх в Пхёнчхане до отстранения, потерпел изменения. На свитерах появилась надпись Olympic athlete of Russia.

Форма представлена в двух цветах — красном и белом. Как отмечает "Чемпионат", сейчас ждут одобрения такого варианта со стороны МОК.

Вот в такой форме могут сыграть наши хоккеисты на Олимпиаде в Пхёнчхане, если МОК всех допустит и одобрит этот комплект формы. Он уже произведён, ждут одобрения. pic.twitter.com/5lQF5qzQzH — Павел Панышев (@ppanyshev) 7 декабря 2017 г.

Так выглядела хоккейная форма до отстранения сборной России от участия в Играх.

Напомним, что по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение допустить российских спортсменов к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом и в статусе "Олимпийский спортсмен из России" (OAR).