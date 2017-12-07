В Сети появилось фото новой формы сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018

Форма представлена в двух цветах — красном и белом. Как отмечает "Чемпионат", сейчас ждут одобрения такого варианта со стороны МОК.
Вот в такой форме могут сыграть наши хоккеисты на Олимпиаде в Пхёнчхане, если МОК всех допустит и одобрит этот комплект формы. Он уже произведён, ждут одобрения. pic.twitter.com/5lQF5qzQzH— Павел Панышев (@ppanyshev) 7 декабря 2017 г.
Так выглядела хоккейная форма до отстранения сборной России от участия в Играх.
Представлена форма сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2018 года— VolgoNews.ru (@volgonewsru) 3 ноября 2017 г.
https://t.co/8K4tjjL0bF#news #новости #ВРоссии #Спорт #Хоккей pic.twitter.com/j1YfseYsxd
Напомним, что по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение допустить российских спортсменов к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом и в статусе "Олимпийский спортсмен из России" (OAR).
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