МОК назвал причины пожизненного отстранения Зубкова

На официальном сайте Международного олимпийского комитета была опубликована мотивировочная часть решения по делу 43-летнего российского бобслеиста.

МОК признал Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и назвал ряд причин этого. Во-первых, он упоминается в докладе Ричарда Макларена. Во-вторых, его имя присутствует в списке "Дюшес", который составил Григорий Родченков. В-третьих, имя Зубкова находится в медальном плане российской сборной. Помимо этого, на его допинг-пробах были обнаружены царапины.

Напомним, что МОК пожизненно отстранил Александра Зубкова от участия в Олимпийских играх, а также аннулировал его результаты на Играх в Сочи.