Фигуристка Столбова: Оставьте нас в покое! Мы поедем на Игры под белым флагом!

Серебряная призёрка Олимпийских игр в парном катании, выступающая с Фёдором Климовым, высказалась о решении МОК допустить россиян в Пхёнчхан под нейтральным флагом.

Журналисты, атаковавшие своими вопросами Ксению Столбову на Гран-при Японии, где она вместе с Климовым стали четвёртыми в короткой программе, явно разозлили спортсменку.

— Будет лучше, если вы оставите нас в покое и дадите спокойно готовиться к Олимпиаде. Уже две ночи подряд нам названивают журналисты. Мы поедем под белым флагом и будем защищать нашу родину. Мы не какие-нибудь сироты! У нас есть огромная и величайшая страна! Это всё, что я хочу вам сказать, — приводит слова Столбовой "Р-Спорт".

Отметим, что сегодня в японской Нагое стартовал финальный Гран-при. Свои короткие программы показали пары и мужчины.