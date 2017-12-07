Фигуристка Столбова: Оставьте нас в покое! Мы поедем на Игры под белым флагом!

Журналисты, атаковавшие своими вопросами Ксению Столбову на Гран-при Японии, где она вместе с Климовым стали четвёртыми в короткой программе, явно разозлили спортсменку.
— Будет лучше, если вы оставите нас в покое и дадите спокойно готовиться к Олимпиаде. Уже две ночи подряд нам названивают журналисты. Мы поедем под белым флагом и будем защищать нашу родину. Мы не какие-нибудь сироты! У нас есть огромная и величайшая страна! Это всё, что я хочу вам сказать, — приводит слова Столбовой "Р-Спорт".
Отметим, что сегодня в японской Нагое стартовал финальный Гран-при. Свои короткие программы показали пары и мужчины.
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