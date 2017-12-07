Собчак, допинг и сливы в "600 секунд". Все попытки Мутко уйти за 25 лет карьеры

После очередного заявления Виталия Леонтьевича о готовности уйти в отставку Лайф вспоминает все попытки уволиться одного из самых непотопляемых чиновников России. Многие из них так и остались обещаниями.

1993 год: сливы в "600 секунд"

Уроженец Краснодарского края Мутко после переезда в Ленинград прошёл путь от комсомольского лидера до работника администрации города Санкт-Петербурга, куда его в 1992 году пригласил Анатолий Собчак. Однако карьера Виталия Леонтьевича длилась недолго — в октябре 1993 года Мутко был вынужден подать в отставку. Версии, по информации газеты "Коммерсант", были две — по одной, Мутко уходил на должность руководителя администрации Петербургского морского порта (он всегда мечтал о карьере моряка). По другой — чиновник "сливал" программе "600 секунд" конфиденциальную информацию о работе мэра.

1996 год: уволился, чтобы остаться

В 1996 году Собчаку на выборах мэра Санкт-Петербурга противостоял его же заместитель Владимир Яковлев. Работники администрации Собчака, включая Владимира Путина, заявили, что уволятся из мэрии, если их шеф проиграет. Что и произошло. Мутко тоже подписал заявление об уходе, однако потом заявил газете "Невское время", что это была формальность. По его словам, он был уверен, что "опыт и знания пригодятся новому правительству".

Не пригодились. Через две недели Мутко "ушли".

Виталий Леонтьевич сосредоточился на руководстве "Зенитом", первым делом выгнав из клуба Павла Садырина. Это едва не привело к очередной отставке Мутко, но неутомимый южанин выстоял. Подробнее об этом можно посмотреть здесь.

2010 год: позор в Ванкувере и отставка из РФС

После того как Мутко возглавил новосозданное министерство по делам спорта, туризма и молодёжи, оказалось, что перенести футбольные успехи на весь спорт — дело для Мутко сложное. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере Россия заняла унизительное 11-е место — самое низкое в своей истории, взяв только три золотые медали.

Мутко выжил и тогда. Обвинив во всём Фетисова, возглавлявшего Федеральное агентство по делам спорта до создания министерства.

Но через одну отставку в том году нашему герою пройти пришлось. После заявления президента Дмитрия Медведева о невозможности совмещать государственные должности с постами в общественных организациях Мутко всё же пришлось уйти из РФС. Правда, ненадолго.

2015–2016 годы: допинговый скандал

Уже в 2015 году Мутко с своими связями и ресурсами легко выдавил из руководства организацией Николая Толстых и снова возглавил российский футбол..

Беда пришла с другого фронта. После триумфальных чемпионата мира по лёгкой атлетике в Москве и Олимпиады в Сочи вокруг российского спорта начала плестись сеть из обличающих фильмов и обвинений от беглых работников антидопинговых лабораторий.

Мутко старательно отвергал все обвинения, однако, когда дошло до публикации доклада Макларена и рассмотрения Международным олимпийским комитетом формата участия сборной России на Олимпиаде-2016, заявил, что готов уйти в отставку, если Россию в Рио не пустят.

— Готов уйти в отставку, если наша сборная будет отстранена от Олимпийских игр Виталий Мутко

Это заявление припоминают ему теперь, когда Россию не пустили в Пхёнчхан, но министр же имел в виду Рио! А в него мы поехали. Ловкость языка, никакого мошенничества.

2017 год: готов уйти, если это кому-нибудь нужно

Четверть века прошла как один миг, и вот мы уже в 2017-м, а Виталий Леонтьевич — вице-премьер правительства. Он готовит чемпионат мира и Кубок конфедераций по футболу, параллельно встречается с чиновниками МОК, клеймит Родченкова, рассказывает (весьма справедливо) про терапевтические исключения у американцев. Но главного — принести себя в жертву ради российского спорта — сделать не решился.

Как итог — пожизненный запрет на любое участие в Олимпийских играх, включая их посещение, и участие России в Играх в Пхёнчхане только под белым флагом с пятью кольцами.

После решения исполкома МОК Мутко молчал почти 30 часов. Но всё-таки отреагировал: