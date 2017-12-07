Снова расизм. УЕФА открыл пятое за сезон дело против "Спартака"

На этот раз в нанесении расистского оскорбления футболисту юношеской команды "Ливерпуля" обвиняется один из игроков красно-белых.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, во время игры шестого тура группового этапа Юношеской лиги против "Ливерпуля" спартаковец Леонид Миронов оскорбил нападающего соперников Риана Брустера. Тот по окончании игры сообщил обо всём судье Мохаммеду Аль-Хакиму.

Дело будет рассмотрено Комитетом по контролю, этике и дисциплине УЕФА. О дате будет сообщено позже.

За шесть матчей Лиги чемпионов это уже пятое дело в отношении "Спартака", рассматриваемое Европейской ассоциацией футбола. До этого в расизме уже обвинялись поклонники московского клуба: пострадал также игрок "Ливерпуля", но во время матча в Москве. Тогда дело закончилось частичным закрытием трибун на следующем матче Юношеской лиги.

До этого "Спартак" уже наказывали за файеры и запрещённые баннеры в двух матчах с "Марибором" и домашней встрече с "Ливерпулем".