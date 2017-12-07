Проклятие МОК. "Олимпийские атлеты из России" пока только проигрывают

Мужская сборная России по кёрлингу, примерившая на себя первой название "Олимпийские атлеты из России" в квалификационном турнире Олимпиады, потерпела очередное поражение — на сей раз от Чехии со счётом 5:7.

Россияне уступали после первых четырёх эндов (раунд, в котором каждая команда совершает по восемь бросков) со счётом 0:4, однако затем совершили камбэк и сравняли счёт. Но в восьмом энде допустили роковую ошибку и уступили два камня.

Вторая погоня едва не завершилась ничьей в последнем, десятом энде, но последний чешский камень в игре встал чуть ближе к центру, чем наш.

Отметим, что россияне выступали в форме с надписью Russian national team. Однако, как сообщила Международная федерация кёрлинга, она принимает решение МОК, и в случае удачной для россиян квалификации они будут представлены в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Правда, пока до успешной квалификации очень далеко. Россияне выиграли единственный матч ещё 5 декабря, когда сборная официально называлась российской, но после решения исполкома МОК терпят одни поражения. Из восьми команд, принимающих участие в турнире в Чехии, нужно попасть в первую тройку. Она разыграет между собой финальную путёвку на Олимпиаду. Пока наша сборная идёт на последнем месте.