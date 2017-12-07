Что нужно "Локомотиву" для выхода в плей-офф Лиги Европы?

Лайф представляет турнирные расклады в группе F, где "Локомотив" в сегодняшнем матче со "Злином" будет бороться за выход в 1/16 финала турнира.

В случае если "Локомотив" победит, то он не будет зависеть от результата параллельного матча "Копенгаген" — "Шериф". Но для выхода с первого места (который может помочь встретиться с более слабой командой в первом раунде плей-офф) надо надеяться на потерю очков "Шерифом".

Если в игре "Злин" — "Локомотив" будет зафиксирована ничья:

"Локомотив" выходит с первого места, если "Копенгаген" выиграет у "Шерифа" со счётом 1:0;

"Локомотив" выходит со второго места, если "Копенгаген" выиграет у "Шерифа" 2:1, 3:2 или в два мяча и более;

"Локомотив" вылетает, если "Копенгаген" выиграет у "Шерифа" 4:3, 5:4 и с более результативным счётом в один мяч.

Добавим, что "Злин" ни разу не проиграл в домашних матчах Лиги Европы, сыграв вничью с "Копенгагеном" (1:1) и "Шерифом" (0:0).

Начало матча — сегодня в 21:00 по московскому времени.

Другой российский клуб, играющий в Лиге Европы, "Зенит", уже отобрался в 1/16 финала. Для выхода с первого места ему надо сегодня не проиграть в гостях "Реалу Сосьедад" (начало матча в 23:05 по московскому времени).