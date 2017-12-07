Роналду получил пятый "Золотой мяч" и догнал Месси

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Роналду получил пятый "Золотой мяч" и догнал Месси

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Фото: © L'Equipe

Авторитетное издание France Football объявило о результатах голосования за звание лучшего футболиста мира в 2017 году.

Первое место занял Криштиану Роналду, второе — Месси, третье — Неймар. Следующие игроки заняли оставшиеся места в первой десятке:

4. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус").

5. Лука Модрич ("Реал").

6. Серхио Рамос ("Реал").

7. Килиан Мбаппе (ПСЖ).

8. Н'Голо Канте ("Челси").

9. Роберт Левандовски ("Бавария").

10. Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур").

Церемония прошла на Эйфелевой башне в присутствии звёзд футбола, матери Роналду, старшего сына и возлюбленной — Джорджины Родригес.

<p>Фото: © L&#39;Equipe</p>

По количеству "Золотых мячей" португалец догнал аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси.

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