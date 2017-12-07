Сёмин везде первый! "Локомотив" выиграл у "Злина" и вышел в плей-офф Лиги Европы

В последнем туре группы F железнодорожники одержали уверенную победу (2:0) и стали четвёртым российским клубом, вышедшим в 1/16 финала турнира.

"Локомотив" решил взять своё в Чехии малой кровью, не форсируя событий и прежде всего удерживая на замке свои ворота, что он в этом сезоне делает лучше всех в России.

Главным действующим лицом на поле в первом тайме был мяч, который, как казалось турецкому судье и нескольким футболистам, сдулся. Поэтому арбитр постоянно останавливал игру и тискал снаряд в руках — в конце концов доведя Юрия Сёмина. Тот попросил мяч у турков и собственноручно проверил его готовность. По мнению мэтра, играть было можно. Впрочем, после Хабаровска играть можно вообще в любых условиях.

Тренер "Локомотива", хотя и некогда советовал своим подопечным не играть в варежках, сам предпочёл в чешский мороз приодеться.

Что же до самой игры, то феерии на поле в Оломоуце (в 60 км от Злина) довольно активные местные болельщики не увидели. "Локо" создал за первый тайм два опасных полумомента после подач с флангов, но во втором железнодорожникам стало полегче. У соперников удалился Гайич, умудрившийся получить две жёлтые карточки за пять минут.

После этого лидеры чемпионата России заиграли более раскрепощённо. Уже на 70-й минуте москвичам удалась комбинация на правом фланге, которую после умного паса Фернандеша и довольно корявого — Игнатьева в гол превратил Алексей Миранчук. Фанаты красно-зелёных устроили на трибунах файер-шоу, и в дыму уже через пять минут на острие блеснул неудержимый Джефферсон Фарфан, легко реализовавший выход один на один. Для великолепного перуанца это уже девятый гол в девяти матчах.

А благодаря победе "Копенгагена" над "Шерифом" в другом матче группы команда Юрия Сёмина завоевала первое место в группе и, вероятно, получит в 1/16 финала менее сложного соперника. Датчане же в последний момент вырвали у молдаван вторую путёвку в евровесну.

Таким образом, "Локомотив" закончил первым и групповой этап Лиги Европы, и чемпионат. А у России весной будет хороший шанс в Лиге Европы — за пять стадий до финала у нас есть в турнире четыре клуба.

Лига Европы. Группа F. 6-й тур

Злин — Локомотив — 0:2 (0:0)

Голы: Ал. Миранчук, 70. Фарафан, 75.

Турнирное положение:

1. Локомотив — 11 очков.

2. Копенгаген — 9.

3. Шериф — 9.

4. Злин — 2.