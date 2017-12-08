Гол через себя Ивановича принёс "Зениту" победу над "Реалом" в Лиге Европы

В гостевом матче 6-го тура против "Реал Сосьедад" группового этапа команда Роберто Манчини продержалась в обороне, вовремя сбегала в атаку и победила 3:1.

Баски с первых минут заиграли по-хозяйски и недвусмысленно показали, что первое место в группе им действительно нужно.

Штрафная петербуржцев пережила за первый тайм настоящий град подач с флангов разной успешности, а уже в начале матча в ворота Лодыгина мог быть назначен пенальти за неряшливую игру Ивановича, но обошлось.

А перед перерывом оказалось, что класса и везения "Зениту" хватает даже для того, чтобы повести в счёте. Ригони убежал в контратаку, даже изловчился пробить, а подбор был за подоспевшим Ерохиным, который в касание отправил мяч в "девятку". К тому моменту у "Реала" был чуть ли не шестикратный перевес по ударам, а переход из обороны в наступление у гостей не получался совсем.

Во втором тайме баски наконец-то запихнули мяч в ворота россиян после очередного прострела: отличился бразилец Виллиан (не тот, который играл в "Анжи"). Но ответ был незамедлительным — Иванович после углового забил сумасшедший гол через себя.

"Зенит" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" (3:1) и уверенно финишировал первым в своей группе.

Бранислав Иванович исполнил настоящую красоту! pic.twitter.com/vfyP0JfVBK — MyScore.ru (@MyScore_ru) December 7, 2017

А уже в концовке сине-бело-голубым удался ещё один выход в атаку, и снова отличную длинную передачу выполнил Кузяев, а Паредес с помощью Кокорина легко разобрался с защитой "Реала". 3:1 — и "Зенит" с 16 очками из 18 возможных занимает первое место в своей группе и выходит в 1/16 финала Лиги Европы, заодно принеся России важные очки в таблице коэффициентов УЕФА после провала в Лиге чемпионов.

Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится в следующий понедельник.

Лига Европы. Группа L. 6-й тур

"Реал Сосьедад" — "Зенит" — 1:3 (0:1)

Голы: Ерохин, 35 (0:1). Виллиан Жозе, 58 (1:1). Иванович, 64 (1:2). Паредес, 85 (1:3).

Турнирное положение: