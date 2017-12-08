Егор Титов: С какого хрена мы должны обыграть Египет на ЧМ-2018?

Легенда "Спартака" и тренер "Енисея" высказал своё мнение о разгромном поражении красно-белых в Ливерпуле и результатах жеребьёвки чемпионата мира для сборной России.

— Извините за выражение, но с какого хрена мы должны обыгрывать Египет? Откуда у большинства наших специалистов, болельщиков такое самоуверенное мнение? Мы что, каждые два года играем в финалах Лиги Европы, в плей-офф чемпионата Европы? Меня это поражает.

По мнению Титова, возможно, в этой группе "всё будет плохо":

— Гарантий в этой группе нет никаких, это мягко говоря. Египет-то посильнее Алжира будет, с которым наша сборная не справилась при Капелло. Оптимизма, честно говоря, немного, вполне возможно, всё будет плохо.

Кроме того, экс-спартаковец прокомментировал унизительное поражение своего бывшего клуба в Лиге чемпионов от "Ливерпуля" со счётом 0:7.

— Матч "Спартака" в Англии, где играли "сборники", внушил ещё большую тревогу. На чемпионате мира будут играть футболисты высочайшего уровня, с предельной мотивацией. 0:7 мы получили от "Ливерпуля", так что же тогда может быть там?

Такое выкинуть из головы, на мой взгляд, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорится, а можно вляпаться. Перед столь важным матчем в чемпионате России с ЦСКА, с одной стороны, хорошо, что есть возможность "отмазаться" уже через три дня на четвёртый, а с другой стороны — это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7, — цитирует Титова издание "Спорт уик-энд".

Напомним, сам Титов в бытность игроком "Спартака" в 2002 году проиграл в "Ливерпуле" 0:5, а на чемпионате мира в Японии и Южной Корее сборная не прошла группу с Тунисом, Бельгией и Японией.