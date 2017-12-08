Биатлонный спринт в Австрии: Фуркад снова проиграл Бё, россияне — без подиума

В первой гонке второго этапа Кубка мира норвежец Йоханнес Бё оказался быстрее Мартена Фуркада, а Антон Шипулин показал лучший результат в сезоне.

И Бё, и Фуркад отстрелялись чисто, но за счёт более высокой скорости скандинав одержал вторую победу в сезоне.

Напомним, до этого в Эстерсунде братья Бё выиграли у великого француза две гонки, причём тогда Фуркад по скорости также уступал обоим норвежцам.

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, финишировавший девятым.

Кубок мира. 2-й этап. Спринт (мужчины) 1. Й. Бё (Норвегия) — 24.18,4 (0+0) 2. М. Фуркад (Франция) — +12,1 (0+0) 3. Фак (Словения) — +35,4 (0+0) ... 9. Антон Шипулин (Россия) — +1.06,1 (1+0)