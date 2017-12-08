Тренер угрожает лишить Бьорндалена шестой Олимпиады в карьере

По словам тренера норвежской биатлонной сборной Зигфрида Мазе, он недоволен формой ветерана и, если ситуация не изменится, вызовет в олимпийскую команду более молодых спортсменов.

Об этом французский тренер заявил норвежскому каналу NRK.

— Если от него не будет результата, то мы можем принять решение не брать Бьорндалена на Олимпиаду. Чтобы выступить там хорошо, он должен набрать форму. И он знает об этом. Уле-Эйнар много значит для нашей команды. У него ещё есть время, чтобы всё доказать, — заявил специалист.

Сам Бьорндален заявил журналистам, что знает о причинах провального старта (два 18-х места и 31-е на первом этапе Кубка мира):

— Я знаю, в чём причина, но не буду раскрывать. Дело кроется в тренировочном процессе, и я работаю над тем, чтобы отыграться в будущем.

43-летний Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира. Олимпиада в Пхёнчхане может стать для него шестой в карьере.