Жириновский предложил референдум по "власовской форме" россиян на Олимпиаде

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Жириновский предложил референдум по "власовской форме" россиян на Олимпиаде

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Как заявил руководитель ЛДПР, вопрос об участии отечественных спортсменов должны решать все россияне.

— Пусть народ решит. Или мы займём жёсткую позицию и всех заставим нас уважать, или все наденем власовскую олимпийскую форму и будем молчать, что есть в России русский флаг и русский гимн, — цитирует Жириновского ТАСС.

Как ранее сообщил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, решение об участии российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане будет принято на Олимпийском собрании в Москве, которое запланировано на 12 декабря.

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