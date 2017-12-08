Жириновский предложил референдум по "власовской форме" россиян на Олимпиаде

Как заявил руководитель ЛДПР, вопрос об участии отечественных спортсменов должны решать все россияне.

— Пусть народ решит. Или мы займём жёсткую позицию и всех заставим нас уважать, или все наденем власовскую олимпийскую форму и будем молчать, что есть в России русский флаг и русский гимн, — цитирует Жириновского ТАСС.

Как ранее сообщил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, решение об участии российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане будет принято на Олимпийском собрании в Москве, которое запланировано на 12 декабря.