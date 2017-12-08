Биатлон: две бывшие россиянки разыграли золото в Австрии. Наши без медалей

В снежном спринте в австрийском Хохфильцене женская сборная провела лучшую гонку в сезоне, но добилась лишь 9-го места в исполнении Светланы Мироновой. Золото взяла белоруска Дарья Домрачева, вторая — словачка Анастасия Кузьмина.

Спринт в Хохфильцене прошёл в суровых условиях — метель и сплошной снегопад. Пожалуй, только в такой ситуации у российских биатлонисток и были шансы на высокие места — при условии идеальной стрельбы и ошибок у конкуренток.

На рубежах начавшие в первых номерах Подчуфарова и Акимова были действительно безупречны и до поры до времени шли в лидерах. Но скорость на австрийских сугробах у россиянок после второй стрельбы запала, и в итоге обе они откатились за пределы первой десятки.

Зато не подкачали девушки, шедшие в более поздней стартовой группе. Юрлова и Миронова оказались быстрее своих коллег и финишировали в 30 секундах от первой тройки. Но здесь уже не хватило точной стрельбы — обе совершили по промаху, а без него могли бороться за медали. Лучший результат — у 23-летней Мироновой, поставившей личный рекорд на этапах Кубка мира — девятое место.

Победу же в итоге разыграли две биатлонистки, некогда выступавшие за Россию, — белоруска Дарья Домрачева и словачка Анастасия Кузьмина. Первая пока далека от своих лучших скоростных кондиций, но вырвала победу благодаря отсутствию ошибок на рубежах.

Кубок мира. 2-й этап. Спринт (женщины)

1. Домрачева (Белоруссия) — 22.40,2 (0+0)

2. Кузьмина (Словакия) — +22,1 (1+0)

3. Вирер (Италия) — +30,6 (1+0)

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9. Миронова (Россия) — +57,3 (0+1)