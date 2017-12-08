Фигурист Коляда стал третьим в финале Гран-при

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Фигурист Коляда стал третьим в финале Гран-при

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Фото: © Reuters/Issei Kato

По итогам соревнований в японской Нагое Коляда уступил только американцу Нэтану Чену и местному фигуристу Сома Уно, причём по итогам короткой и произвольной программ отставание россиянина от победителя составило всего 4,5 балла.

Соотечественник Коляды Сергей Воронов занял четвёртое место.

Финал Гран-при — последнее серьёзное соревнование мирового уровня в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Мужчины 1. Нэтан Чен (США) — 286,51. 2. Сома Уно (Япония) — 286,01. 3. Михаил Коляда (Россия) — 282,00. 4. Сергей Воронов (Россия) — 266,59.

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