"Урал" упустил победу над "Арсеналом" на снежно-болотном поле

Екатеринбуржцы и туляки разошлись миром в матче двух середняков чемпионата России, которые в этом сезоне уже не претендуют на еврокубки и при этом застраховались от вылета.

Перед матчем в городе шла метель, но к середине первого тайма снег улёгся, и футболистам пришлось играть просто пожухлом, но чистом газоне жёлто-коричневого цвета. А во вратарских газон был больше похож на высушенное болотце.

Однако и на таком тяжёлом поле обе команды умудрялись комбинировать и забивать. Сначала в первом тайме дважды в миллиметрах от гола были туляки, не сумевшие реализовать сначала выход втроём на одного вратаря соперника, а затем один на один.

Зато "Урал" ответил моментально. Емельянов пробил издалека и попал в перекладину, а на добивании первым оказался Портнягин.

После перерыва "канониры" продолжили атаковать и в итоге заработали свой гол — отличился экс-нападающий "Зенита" Лука Джорджевич.

Команды остались в крепких середняках РФПЛ, обогнав благодаря ничьей "Ахмат". Уральцы располагаются на 7-м месте, туляки — на 8-м.

Чемпионат России. 20-й тур

Урал — Арсенал — 1:1 (1:0)

Голы: Портнягин, 30 (1:0). Джорджевич, 72 (1:1)