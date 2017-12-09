Норвежец Бё выиграл гонку преследования в Австрии. Цветков — 6-й

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Норвежец Бё выиграл гонку преследования в Австрии. Цветков — 6-й

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Фото: Соцсети

24-летний младший брат из биатлонной династии Бё Йоханнес финишировал первым на 12,5-километровой дистанции этапа Кубка мира в Хохфильцене.

Норвежский биатлонист, пройдя три штрафных круга, завершил гонку с результатом 36 минут 41,1 секунды. Вслед за Бё ленточку пересёк словенец Яков Фак (+58, 8 (1)). Третий — Мартен Фуркад из Франции (+1.10,0 (5)).

Россияне снова остались вне пьедестала. Лучший из наших биатлонистов — 25-летний Максим Цветков — финишировал шестым (+1.12,3 (1)).В десятке оказался и Антон Шипулин (1,38,6 (2)).

Напомним, второй этап Кубка мира по биатлону стартовал в Австрии 8 декабря и продлится до 10 декабря.

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