"Динамо", победив "Анжи", поднялось в 10-ку РФПЛ

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"Динамо", победив "Анжи", поднялось в 10-ку РФПЛ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В матче 20-го тура чемпионата России московские футболисты Дмитрия Хохлова переиграли махачкалинскую команду Вадима Скрипченко — 2:0.

Матч на "Арене Химки" начался с активных действий хозяев. Уже на восьмой минуте игроки "Динамо" смогли организовать атаку у ворот гостей, которую красиво в падении замкнул 23-летний хавбек бело-голубых Александр Ташаев — 1:0.

<p>Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко</p>

После перерыва динамовцы смогли упрочить преимущество. На 60-й минуте Евгений Луценко точным ударом в дальний угол не оставил Георгию Лории шансов на спасение ворот — 2:0.

<p>Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко</p>

Сегодняшняя победа позволила "Динамо" с 22 баллами занять десятую строчку в рейтинге клубов РФПЛ. У "Анжи" 19 очков и предпоследнее — 15-е — место.

РФПЛ. 20-й тур.

"Динамо" — "Анжи" — 2:0 (1:0).

Голы: Ташаев, 8' (1:0). Луценко, 60' (2:0).

Автор:
Ульяна Аксёнова
УА
Ульяна Аксёнова
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