"Динамо", победив "Анжи", поднялось в 10-ку РФПЛ

Матч на "Арене Химки" начался с активных действий хозяев. Уже на восьмой минуте игроки "Динамо" смогли организовать атаку у ворот гостей, которую красиво в падении замкнул 23-летний хавбек бело-голубых Александр Ташаев — 1:0.
После перерыва динамовцы смогли упрочить преимущество. На 60-й минуте Евгений Луценко точным ударом в дальний угол не оставил Георгию Лории шансов на спасение ворот — 2:0.
Сегодняшняя победа позволила "Динамо" с 22 баллами занять десятую строчку в рейтинге клубов РФПЛ. У "Анжи" 19 очков и предпоследнее — 15-е — место.
РФПЛ. 20-й тур.
"Динамо" — "Анжи" — 2:0 (1:0).
Голы: Ташаев, 8' (1:0). Луценко, 60' (2:0).
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