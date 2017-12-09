"Сыграли безобразно". Глушаков прокомментировал поражение "Спартака" в Ливерпуле

30-летний капитан красно-белых в интервью для официального сайта команды высказался об историческом фиаско народной команды в Лиге чемпионов.

Денис Глушаков отметил, что в матче против "Ливерпуля" "Спартак" проиграл, в частности, потому, что он и его одноклубники не смогли реализовать установку Массимо Карреры.

— Мы сыграли безобразно, не выполнили установку тренера. В тот день у нас не получалось ничего. Мечтали попасть в историю, но не с таким результатом. Хочется теперь поскорее забыть эту игру и никогда не вспоминать, — признался футболист. — Задачей-минимум было попасть в ЛЕ, задачей-максимум — в плей-офф ЛЧ. С первой мы справились.

Напомним, 6 декабря в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" на выезде разгромно проиграл "Ливерпулю" (0:7) и установил антирекорд среди российских клубов в престижном турнире.