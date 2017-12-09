"Рубин" в Казани победил аутсайдера РФПЛ

В матче 20-го тура чемпионата России команда Курбана Бердыева на домашнем поле переиграла хабаровский СКА Алексея Поддубского — 3:1.

Игроки "Рубина" на родном поле "Казань-арены" уверенно победили гостей из Хабаровска. Счёт в матче после неудачных действий голкипера СКА, который выбил мяч слишком близко от собственных ворот, открыл Сердар Азмун — 1:0 на 26-й минуте.

До перерыва хозяева смогли ещё раз поразить ворота Александра Довбни. На 40-й минуте с передачи Магомеда Оздоева Максим Канунников головой точно пробил в ворота армейцев.

Через четыре минуты после свистка на старт второго тайма Оздоев, выйдя один на один с армейским голкипером, легко переиграл его и забил третий гол в матче.

Несмотря на неутешительный счёт на табло, гости не сдались и силами полузащитника Александра Максименко смогли отыграть один мяч — 3:1 итог игры.

"Рубин" уходит на зимние каникулы с 23 баллами и 10-й строчкой в турнирной таблице, с которой команда Бердыева сместила столичное "Динамо". У "СКА-Хабаровск" по-прежнему 12 очков и последнее место рейтинга.

РФПЛ. 20-й тур.

"Рубин" — "СКА-Хабаровск" — 3:0 (2:0).

Голы: Азмун, 25' (1:0). Канунников, 40' (2:0). Оздоев, 49' (3:0). Максименко, 75' (3:1).