Глава комиссии МОК предложил проводить ОИ без национальных флагов

Самуэль Шмид выступил с предложением о нововведениях на Олимпийских играх в разговоре с изданием Watson.com.

Шмид заявил, что политические деятели часто используют спорт в интересах своей страны, и предположил, что стоит подумать о возможности исключить национальные флаги с крупного международного старта.

— Предполагаю, нужно рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр без использования национальных флагов вообще. Сегодня страны используют спорт, и эта система формирует соблазн помочь своим спортсменам. Например, посредством "коктейля Родченкова", — сказал Шмид.

Напомним, Шмид возглавлял комиссию МОК, которая занималась расследованием дела о якобы государственном курировании допинг-системы в российской сборной. Позже в МОК признали, что не нашли каких-либо доказательств поддержки допинговых нарушений государством РФ.