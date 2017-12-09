Глава комиссии МОК обвинил Россию в шпионаже

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Глава комиссии МОК обвинил Россию в шпионаже

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Фото: Соцсети

Руководитель комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэль Шмид обвинил Россию в слежке за работой его комиссии.

— Во время конференции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с нами в одном отеле поселилась делегация российских спецслужб. Было понятно, что цель именно мы, — заявил Шмид. — Хакерским атакам подвергались компьютеры членов комиссии. Мы соблюдали необходимые меры безопасности: проверяли переговорные на наличие прослушивающих средств, запирали офисы и не пользовались Интернетом, а также не пользовались электронными устройствами в офисе.

Напомним, ранее МОК запретил нашим спортсменам выступать на ОИ-2018 под российским триколором и использовать национальный гимн. Решение о поездке наших атлетов на Олимпиаду в Пхёнчхан будет принято на олимпийском собрании 12 декабря. Если да — россияне выступят под белым флагом МОК.

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