Рейнгольд: Проводить дерби в декабре — полное неуважение к фанатам

Экс-игрок красно-белых и известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился своими ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ, где "Спартак" принимает ЦСКА.

— Валерий Леонидович, как думаете, отошёл "Спартак" от разгромного поражения в Ливерпуле (0:7)?

— Знаете, в моей карьере не было таких жёстких игр. Это был настоящий позор! Сегодня футболистам "Спартака" нужно собраться и отработать матч качественно. Тем более игра проходит на домашней арене. Многие говорят, что им нужно реабилитироваться в этом матче. А за что? Они должны не реабилитироваться, а прощения прилюдно попросить у болельщиков, что они так безобразно сыграли с "Ливерпулем"! Я вот их пока простить не могу! Не могу, и всё! Я в состоянии всё понять, кроме безволия и безразличия на поле.

— ЦСКА — принципиальный противник для красно-белых. Что вы ждёте от этого матча?

— ЦСКА — не враг "Спартаку"! Не понимаю тех, кто говорит, что это враждебное противостояние. Лично у меня к ним никаких претензий нет. За всю свою спортивную карьеру много играл против армейцев. У этих команд хорошие отношения. Там тоже ребята полностью отдаются на поле. Поэтому поединок должен получиться интересным. Лично мне хочется посмотреть, в каком состоянии "Спартак" выйдет на поле.

— На стадион пойдёте?

— У меня большие претензии к нашим спортивным чиновникам. Почему такое дерби проходит в декабре? Столько людей ждёт это противостояние и хочет пойти на стадион, но ведь уже зима! Я хотел пойти на стадион, но я не могу взять с собой ребёнка. Он там только замёрзнет, а потом на лекарствах будет сидеть. Зачем нам такое? Это полнейшее неуважение! Всё против народа!

Напомним, что матч начнётся в 16:30 по московскому времени на стадионе "Открытие-арена".