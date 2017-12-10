Американский биатлонист: Россия должна пройти путь очищения

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Американский биатлонист: Россия должна пройти путь очищения

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков 

Лоуэлл Бэйли прокомментировал допинговый скандал в российском спорте и возможную дисквалификацию Союза биатлонистов России (СБР).

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли отметил, что доказательств вины российских спортсменов нет. Он также добавил, что судить о возможной дисквалификации СБР сложно.

— Нет доказательств вины российских спортсменов, поэтому трудно судить о возможной дисквалификации СБР. Но санкции должны быть. Не считаю правильным проводить этап Кубка мира в Тюмени. Он должен быть перенесён в другое место. Ведь РУСАДА по-прежнему не соответствует кодексу WADA, — отметил Бэйли в разговоре с "Чемпионатом".

Он выразил надежду, что соревнования будут чистыми.

— Конечно, мне жалко российских болельщиков. Мне как спортсмену хочется быть уверенным, что соревнования в России будут чистыми, — заключил 36-летний биатлонист из США.

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