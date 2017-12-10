"Краснодар" на выезде обыграл "Амкар" — 3:1

Счёт открыл защитник "Краснодара" Алексей Грицаенко на 13-й минуте матча, а помог ему пас от Романа Шишкина. На 32-й минуте Иван Игнатьев с передачи Виктора Классона увеличил преимущество — 2:0. В начале второго тайма тот же Классон сделал счёт разгромным — 3:0.
Пермский клуб смог отыграть только один мяч усилиями своего защитника Фелицио Брауна Форбса. Как итог — 3:1 в пользу кубанской команды.
Перерыв #АмкарКраснодар 0:2 Грицаенко 13' Игнатьев 32' #20тур #РФПЛ #НашФутбол pic.twitter.com/qrBJ9QoiaD— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 10 декабря 2017 г.
Таким образом, "Краснодар" зарабатывает три очка и временно поднимается на третью строчку турнирной таблицы РФПЛ. У него теперь 36 баллов. "Амкар" же заканчивает год на 13-м месте с 21 очком.
РФПЛ. 20-й тур.
"Амкар" — "Краснодар" — 1:3.
Голы: Грицаенко (13', 0:1), Игнатьев (32, 0:2), Классон (46, 0:3), Форбс (57, 1:3).
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