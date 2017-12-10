"Краснодар" на выезде обыграл "Амкар" — 3:1

Подопечные Игоря Шалимова в Перми одержали уверенную победу в 20-м туре Российской футбольной премьер-лиги.

Счёт открыл защитник "Краснодара" Алексей Грицаенко на 13-й минуте матча, а помог ему пас от Романа Шишкина. На 32-й минуте Иван Игнатьев с передачи Виктора Классона увеличил преимущество — 2:0. В начале второго тайма тот же Классон сделал счёт разгромным — 3:0.

Пермский клуб смог отыграть только один мяч усилиями своего защитника Фелицио Брауна Форбса. Как итог — 3:1 в пользу кубанской команды.

Таким образом, "Краснодар" зарабатывает три очка и временно поднимается на третью строчку турнирной таблицы РФПЛ. У него теперь 36 баллов. "Амкар" же заканчивает год на 13-м месте с 21 очком.

РФПЛ. 20-й тур.

"Амкар" — "Краснодар" — 1:3.

Голы: Грицаенко (13', 0:1), Игнатьев (32, 0:2), Классон (46, 0:3), Форбс (57, 1:3).