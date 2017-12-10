Норвегия выиграла эстафету на этапе Кубка мира, сборная России — восьмая

Наша команда в составе Максима Цветкова, Матвея Елисеева, Антона Бабикова и Антона Шипулина допустила 13 промахов и получила три штрафных круга.

Норвежская сборная (Уле-Эйнар Бьорндален, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эрленд Бьонтегорд и Ларс-Хельге Биркеланд) выиграла мужскую эстафету 4х7,5 км в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене. Их результат — 1:21.21,8 (0 штрафных кругов, +9 дополнительных патронов).

Второй стала сборная Германии. Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп показали результат +1.54,9 (0+17). На третьем месте французы Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестьё, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе (+2.34,0 (3+13)).

Сборная России с результатом +3.35,8 (3+13) стала лишь восьмой.