"Спартак" и ЦСКА огласили стартовые составы на заключительный матч года

Интересно, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера с первых минут выпускает Романа Зобнина.
Наш состав на дерби!#СпартакЦСКА pic.twitter.com/Uju4xVjUS1— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 декабря 2017 г.
А наставник ЦСКА Виктор Гончаренко опять поставил Понтуса Вернблума на позицию центрфорварда.
Наш состав на финальный матч года! #СпартакЦСКА pic.twitter.com/Qi5WjUzAoj— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 декабря 2017 г.
Отметим, что матч 20-го тура чемпионата России состоится на "Открытие-арене". Начало в 16:30 по московскому времени. Эта встреча станет последней в этом году для обеих команд.
"Спартак" vs ЦСКА. История противостояний главных команд страны
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