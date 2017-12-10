"Спартак" и ЦСКА огласили стартовые составы на заключительный матч года

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"Спартак" и ЦСКА огласили стартовые составы на заключительный матч года

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф 

Интересно, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера с первых минут выпускает Романа Зобнина.

А наставник ЦСКА Виктор Гончаренко опять поставил Понтуса Вернблума на позицию центрфорварда.

Отметим, что матч 20-го тура чемпионата России состоится на "Открытие-арене". Начало в 16:30 по московскому времени. Эта встреча станет последней в этом году для обеих команд.

"Спартак" vs ЦСКА. История противостояний главных команд страны

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