"Спартак" сквозь снег и дым разгромил ЦСКА в главном дерби страны — 3:0

В день футбола, который сегодня отмечает весь мир, российские болельщики стали свидетелями настоящей борьбы на стадионе "Открытие-арена", которая завершилась победой хозяев поля.

В последнем матче 2017 года "Спартак" и ЦСКА показали яркий и динамичный футбол. Большим территориальным преимуществом владели подопечные Массимо Карреры. Они же и открыли счёт в этой встрече благодаря усилиям голландского хавбека Квинси Промеса.

Интересно, что для 25-летнего легионера "Спартака" это первый гол в ворота Игоря Акинфеева. Промес восемь раз выходил на поле против армейцев, но ни разу не мог отличиться.

В концовке первого тайма главный арбитр встречи был вынужден приостановить игру из-за сильного задымления. Болельщики "Спартака" зажгли файеры и видимость на поле была практически нулевой.

Во второй 45-минутке хозяева поля также были активнее и смогли создать больше опасных моментов. Промес, видимо, вошёл в кураж и на 61-й минуте оформил дубль — 2:0.

Спустя десять минут футболисты обеих команд... покинули поле. Причина та же самая — болельщики зажгли пиротехнику. На стадионе была не только плохая видимость, но и нечем было дышать.

Но несмотря на всё это, команды смогли доиграть встречу 20-го тура и даже забить ещё один гол. Марио Пашалич уже в добавленное время сделал счёт разгромным — 3:0. Тем самым "Спартак" взял реванш за поражение в матче первого круга чемпионата России. Тогда подопечные Карреры уступили армейцам со счётом 1:2.

Таким образом, красно-белые с 37-ю очками поднимается на вторую строчку турнирной таблицы РФПЛ. ЦСКА же уходит в отпуск на пятом месте. У них — 35 баллов.

РФПЛ. 20-й тур.

"Спартак" — ЦСКА — 3:0.

Голы: Промес (10', 1:0), Промес (61', 2:0), Пашалич (90+8, 3:0).