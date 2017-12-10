"Спартак" сквозь снег и дым разгромил ЦСКА в главном дерби страны — 3:0

В последнем матче 2017 года "Спартак" и ЦСКА показали яркий и динамичный футбол. Большим территориальным преимуществом владели подопечные Массимо Карреры. Они же и открыли счёт в этой встрече благодаря усилиям голландского хавбека Квинси Промеса.
Интересно, что для 25-летнего легионера "Спартака" это первый гол в ворота Игоря Акинфеева. Промес восемь раз выходил на поле против армейцев, но ни разу не мог отличиться.
Игорь сделал всё что мог, но защита не помогла...#СпартакЦСКА pic.twitter.com/oZrSIPXbAT— 1хСтавка (@1xstavka) 10 декабря 2017 г.
В концовке первого тайма главный арбитр встречи был вынужден приостановить игру из-за сильного задымления. Болельщики "Спартака" зажгли файеры и видимость на поле была практически нулевой.
Во второй 45-минутке хозяева поля также были активнее и смогли создать больше опасных моментов. Промес, видимо, вошёл в кураж и на 61-й минуте оформил дубль — 2:0.
.@sportexpress Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#Дерби #НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #СпартакЦСКА 2:0 61' Куинси Промес @QPromes (Дубль) pic.twitter.com/ySjgQjxHyy— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 10 декабря 2017 г.
Спустя десять минут футболисты обеих команд... покинули поле. Причина та же самая — болельщики зажгли пиротехнику. На стадионе была не только плохая видимость, но и нечем было дышать.
Но несмотря на всё это, команды смогли доиграть встречу 20-го тура и даже забить ещё один гол. Марио Пашалич уже в добавленное время сделал счёт разгромным — 3:0. Тем самым "Спартак" взял реванш за поражение в матче первого круга чемпионата России. Тогда подопечные Карреры уступили армейцам со счётом 1:2.
.@sportexpress Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#Дерби #НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #СпартакЦСКА 3:0 90+8' Марио Пашалич pic.twitter.com/VnDY2BKZy9— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 10 декабря 2017 г.
Таким образом, красно-белые с 37-ю очками поднимается на вторую строчку турнирной таблицы РФПЛ. ЦСКА же уходит в отпуск на пятом месте. У них — 35 баллов.
РФПЛ. 20-й тур.
"Спартак" — ЦСКА — 3:0.
Голы: Промес (10', 1:0), Промес (61', 2:0), Пашалич (90+8, 3:0).
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