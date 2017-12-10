Гончаренко: Я доволен выступлением ЦСКА в этом году

Наставник московского ЦСКА прокомментировал разгромное поражение от красно-белых в матче 20-го тура РФПЛ.

— Считаю, что первый гол повлиял на исход встречи, — отметил Виктор Гончаренко. — Когда ты пропускаешь быстрый гол в таких больших матчах, это всегда идёт только в минус. После этого "Спартак" начал играть в тот футбол, который им знаком. Не думаю, что поражение от "Ливерпуля" как-то повлияло на это. Как правило, предыдущие игры никакого значения не имеют.

В конце пресс-конференции 40-летний белорусский специалист подвёл итоги уходящего года.

— Мы достаточно неплохо выступили в Лиге чемпионов. В чемпионате России я тоже доволен многим, за исключением, пожалуй, матчей против "Рубина" и "Ахмата". У нас был небольшой спад в сентябре и октябре, но смогли исправить ситуацию. Если бы сейчас имели хотя бы на три очка больше, то были бы полностью довольны, — признался Гончаренко.

Напомним, что ЦСКА потерпел разгромное поражение от "Спартака" на "Открытие-арене" со счётом 0:3.