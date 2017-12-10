Каррера: Игроки "Спартака" доказали, что они настоящие мужики

Главный тренер московской команды принял участие в послематчевой пресс-конференции, где подвёл итоги уходящего года.

— После поражения в Ливерпуле, конечно, было нелегко. Такое поражение могло надолго остаться камнем на шее. Но ребята доказали, что они настоящие мужики, — отметил Массимо Каррера. — Это был важный урок для нас. Мы должны расти, чтобы уметь противостоять командам подобного уровня. Отмазки тут ни при чём. В Ливерпуле мы просто ошиблись.

Также 53-летний итальянский специалист подвёл итоги 2017 года. Ведь после матча с ЦСКА команда уходит в отпуск.

— После встречи с "Анжи" мы хорошо начали показывать себя на чемпионате. Уходим на перерыв, находясь в верхней части турнирной таблицы. Что касается выступления в Лиге чемпионов, то там нашей целью было выйти в Лигу Европы. Мы с ней справились, — заключил Каррера.

Напомним, что "Спартак" на домашней арене обыграл ЦСКА со счётом 3:0. Дубль в этом матче оформил Квинси Промес, который впервые смог поразить ворота Игоря Акинфеева.